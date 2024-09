Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann greift Polizei an

ein Beamter verletzt

Marsberg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 22:30 Uhr in Marsberg zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine verdächtige Person im Bereich der Bredelarer Straße gemeldet worden war. Vor Ort stellten die Beamten der Wache Marsberg einen 55jährigen Mann aus Brilon fest, der offensichtlich regelmäßig die Fahrbahn betrat und dadurch eine Gefahr für den Straßenverkehr und auch sich selbst verursachte. Den polizeilichen Aufforderungen kam er nicht nach, sodass die Polizei eingreifen musste. Der Beschuldigte widersetzte sich den Anweisungen in erheblichem Maße und wehrte sich auch körperlich. Ein Polizeibeamter wurde dadurch so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste. Bei dem Beschuldigten liegen Hinweise auf psychische Auffälligkeiten vor. Auch er wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell