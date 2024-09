POL-HSK: tödlicher Verkehrsunfall in Brilon am 31.08.2024

Bestwig (ots) - In Bestwig kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Gegen 15:30 Uhr kollidierten im Bereich der Ortsdurchfahrt in Höhe der Straße "Am Alten Güterbahnhof" zwei Fahrradfahrer. Hierbei zog sich ein 21jähriger Mann aus Bestwig schwere Verletzungen zu. Ein 42jähriger Radfahrer aus Tübingen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen geschah der ...

