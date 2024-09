Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer gestürzt und schwer verletzt

Bestwig (ots)

2 Radfahrer befuhren am 03.09.2024 gegen 14:30 Uhr gemeinsam den Ruhrtalradweg in der Gemeinde Bestwig von Nuttlar nach Ostwig. Einer der beiden, ein 39-jähriger Mann aus Warstein, kam aus unbekannter Ursache nach rechts vom Radweg ab, prallte zunächst gegen eine niedrige Mauer und fiel anschließend einen hinter der Mauer befindlichen ca. 8m tiefen Abhang hinunter. Dabei zog sich auch wegen eines nicht getragenen Fahrradhelms schwerste Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Dortmund geflogen. Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

