POL-HSK: Landrat Dr. Schneider begrüßt 37 neue Polizistinnen und Polizisten im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Am heutigen Montag fand im Kreishaus sowie im benachbarten Polizeigebäude in Meschede eine feierliche Begrüßungsveranstaltung für die neuen Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis statt. Landrat Dr. Karl Schneider zeigte sich erfreut, so viele junge Gesicherter im Sauerland willkommen zu heißen und ergänzte, dass dadurch neben den sieben Polizeiwachen im Kreis auch die Kriminalpolizei Unterstützung bekommt. Von den 37 Polizistinnen und Polizisten schlossen 31 erst innerhalb der letzten Woche ihre Ausbildung erfolgreich ab. Abteilungsleiter Thomas Vogt schloss sich der Begrüßung an und gratulierte zur bestandenen Prüfung. Er gab einen kleinen Ausblick in die Polizeiarbeit im Hochsauerlandkreis und wünschte den Neuen eine glückliche Hand. Die Neuzugänge werden innerhalb der nächsten Tage den Dienst auf ihren Wachen, in den Kommissariaten sowie bei der Direktion Verkehr antreten und für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im HSK sorgen.

