Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannte attackieren 21-Jährigen und verletzten ihn schwer

Stuttgart (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 21-Jährigen am Haltepunkt Schwabstraße attackiert und schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge kam es am Mittwoch (22.05.2024) gegen 23:25 Uhr in einer S-Bahn der Linie S3 zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 21 Jahre alten Reisenden und den beiden aggressiven Unbekannten. Am Haltepunkt Schwabstraße verließ der 21-Jährige die S-Bahn schließlich, wobei ihm die beiden Täter, bei welchen es sich um zwei männliche Jugendliche im Alter von circa 16 Jahren handeln soll, folgten. Am Treppenaufgang sollen die beiden Unbekannten den 21-Jährigen dann schließlich unvermittelt körperlich durch Schläge und Tritte attackiert haben, wobei hierbei bisherigen Erkenntnissen zufolge mindestens zweimal auch mit einem Schlagstock auf den Kopf des Geschädigten eingeschlagen wurde. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der alarmierten Streifen in bislang unbekannte Richtung. Der 21 Jahre alte Geschädigte wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und wird dort zurzeit medizinisch behandelt. Zur Tatzeit sollen die beiden Unbekannten schwarzen Basecaps sowie dunkle Kleidung getragen haben, wobei bei einem der Täter der Schriftzug Moncler auf der Rückseite der schwarzen Oberbekleidung zu sehen war. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

