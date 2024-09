Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kind bei Fahrradunfall verletzt

Bestwig (ots)

Am Donnerstag kam es in Bestwig zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind. Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 6jähriger Junge mit seinem Fahrrad über die Birkenstraße in Ramsbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Kind bergab und prallte im weiteren Verlauf gegen einen abgestellten Pkw. Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Junge wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

