Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rennradunfall bei der Burkhardtsmühle

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 12 Uhr befuhr eine Gruppe Rennradfahrer (40-50 Teilnehmende) einen Waldweg von der Unteren Kleinmichelesmühle (Gemarkung Filderstadt) in Richtung Landesstraße 1185 ("Nürtinger Straße") im Bereich Burkhardtsmühle (Gemarkung Waldenbuch). Da sich im dortigen Bereich der Straßenverlauf leicht verengt, bremsten die vorderen Radfahrer und es staute sich nach hinten durch. Durch die Enge kam das vordere Rad eines 22jährigen mit dem Hinterrad einer 30jährigen in Berührung. Daraufhin stürzte die 30jährige und verletzte sich schwer, der Unfallverursacher stürzte ebenfalls und erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber. Der entstandene Sachschaden wurde mit 2.000 Euro angegeben.

