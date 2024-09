Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10

Korntal-Münchingen: Unfall zwischen Motorrad und Sprinter

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag gegen 16:25 Uhr fuhr ein 36-jähriger Suzuki-Fahrer von der Landstraße 1141 aus Münchingen kommend auf die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart auf. Vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach der Kurve zum Einfädelungsstreifen zu weit nach links und fuhr auf die Gegenspur der B10. Dort kollidierte er mit der linken Fahrzeugseite eines Mercedes Sprinters eines 36-Jährigen, der aus Richtung Stuttgart kommend in Richtung Vaihingen/Enz fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt, er kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden belaufen sich am Sprinter auf ca. 30.000 EUR, der Schaden am Motorrad wird auf 20.000 EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell