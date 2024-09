Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 25-Jähriger löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Jobcenter aus

Ludwigsburg (ots)

Feuerwehr und Polizei waren am Freitagmorgen (06.09.2024) im Jobcenter und der Agentur für Arbeit in der Eltinger Straße in Leonberg im Einsatz. Ein 25 Jahre alter Mann, der bereits ein Hausverbot von den Einrichtungen erhalten hatte, betrat das Gebäude gegen 09.40 Uhr dennoch. Nachdem er vom Leiter des Jobcenters daraufhin gewiesen wurde, entnahm der 25-Jährige einen Feuerlöscher und besprühte einen 53 Jahre alten Mitarbeiter des vor Ort tätigen Sicherheitsdienstes sowie die Räumlichkeiten des Jobcenters und der Agentur für Arbeit. Der Tatverdächtige ergriff zunächst die Flucht. Die Polizei führte hierauf Fahndungsmaßnahmen durch. Der 53-jährige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr belüfteten die betroffenen Räume. Aufgrund der Verschmutzung und da sich Löschpulvernebel in der Luft befindet, wurden Jobcenter und Agentur für Arbeit bis auf weiteres geschlossen. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte noch nicht beziffert werden. Der geflüchtete 25-Jährige konnte im Zuge der Fahndung am Freitagmittag in der Leonberger Stadtmitte vorläufig festgenommen werden. Da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, musste er mit weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln ermittelt.

