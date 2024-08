Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schlagring und Springmesser kommen in die Asservatenkammer

Görlitz, BAB4 (ots)

Bundespolizisten stellten im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen am gestrigen Sonntagvormittag erst einen Schlagring, dann ein Springmesser sicher.

Den Schlagring entdeckten die Einsatzkräfte im Pkw eines 30-Jährigen aus Estland.

Wenig später erschien dann ein 25-Jähriger aus Vietnam, der gleichfalls mit seinem Fahrzeug über die Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße in die Bundesrepublik einreisen wollte. Bei einem Blick in den Kofferraum des Mitsubishi war zunächst ein Kinderwagen aufgefallen. In diesem Kinderwagen fand sich später das Springmesser.

Die sichergestellten Gegenstände kamen in die Asservatenkammer der Dienststelle. Beide Männer wurden in dem Zusammenhang wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Der vietnamesische Reisende kassierte zudem eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er hatte den Beamten einen gefälschten internationalen Führerschein vorgelegt. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist er ersten Erkenntnisse nach nicht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell