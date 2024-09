Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 35.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (05.09.2024) gegen 23.05 Uhr in Leonberg ereignete. Eine 18 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr die Glemseckstraße in Richtung Innenstadt entlang. An der Kreuzung zur Ramtelstraße übersah sie mutmaßlich eine von rechts kommende, Orts auswärts fahrende 70 Jahre alte VW Touran-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die beiden Fahrzeuge gerieten durch die Wucht der Kollision auf eine Verkehrsinsel, wo ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen wurde. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. Eine 19 Jahre alte Beifahrerin im VW und ein 72 Jahre alter Beifahrer im VW Touran wurden leicht verletzt. Der 72-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

