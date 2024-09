POL-LB: Leonberg: Unfall zwischen Pedelec-Fahrerin und E-Scooter-Lenker - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Donnerstag (05.09.2024) in der Rohrauer Straße in Nufringen ihr Unwesen. Die Täter bauten an zwei Pkws des Herstellers Audi die in der Frontstoßstange montierten Abstandsensoren aus und entwendeten diese. In einem Fall war das betroffene Fahrzeug auf dem Grundstück eines Autohändlers, in dem zweiten Fall auf einem Privatparkplatz abgestellt. Der Wert ...

