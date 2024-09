Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorradfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 62 Jahre alter Motorradlenker am Donnerstag (05.09.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 17.50 Uhr in der Neckarstraße in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der 62-Jährige fuhr Orts auswärts, als er verkehrsbedingt an der Einmündung zur Würbenthaler Straße auf dem linken Fahrstreifen hinter einem VW stoppen musste. Ein von hinter heranfahrender 41 Jahre alter Opel-Lenker erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und kollidierte mit dem Motorrad des 62-Jährigen. Das Kraftrad wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes auf den VW eines 52-Jährigen geschoben und der 62-Jährige stürzte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 15.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell