Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfall mit Fahrschulauto in Ehningen

Ludwigsburg (ots)

Eine 17-jährige Fahrschülerin und ihr 55-jähriger Fahrlehrer befuhren im Rahmen der Fahrausbildung mit einem Elektroauto der Marke Audi das Gelände einer Tankstelle in Ehningen. Beim Ausfahren aus der Tankstelle wurde das Fahrzeug nach rechts auf eine Betonabtrennung gelenkt und kippte in der Folge auf die linke Seite. An dem Elektrofahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kreisstraße 1077 musste zur Bergung des Fahrzeugs für etwa 30 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell