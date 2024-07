Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen mussten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Rollgasse eine beschädigte Hauseingangstür feststellen. Im Verlauf der Nacht wurde das Türglas mit einem Stein beschädigt. Unberechtigten Zutritt konnte man so aber dennoch nicht erlagen. Gegenwärtig wird nicht von einem Einbruchsversuch ausgegangen. Nach der Tathandlung entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

