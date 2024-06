Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Unfall mit Wohnmobil geflüchtet

Hermsdorf (ots)

Am Samstag gegen 09:45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Globus-Parkplatz in Hermsdorf. Hier touchierte ein Wohnmobil einen abgestellten Pkw und verursachte Schaden. Im Anschluss flüchtete das Fahrzeug. Die Polizei Saale-Holzland bittet in diesem Zusammenhang um Hilfe. Gesucht wird ein weißes Wohnmobil mit dem Ortskenner "G". Das Wohnmobil hatte einen Fahrradheckträger. Über diesem Träger war am Fahrzeugheck ein Schaf auf dem Fahrzeug abgebildet. Hinweise bitte an die PI Saale-Holzland (036428-640) oder jede andere Polizeidienststelle.

