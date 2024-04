Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kabeldiebe auf Firmengelände + Einbrüche + BMW und VW aufgebrochen

Gießen (ots)

Lich: Kabeldiebe auf Firmengelände

In Langsdorf schlugen Diebe auf dem Grundstück einer Gebäudetechnikfirma zu. Dazu durchtrennten sie einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände. Dort klauten sie diverse Kabel im Wert von etwa 2.000 Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Der Diebstahl in der Blumenstraße wurde am Dienstag (9.4.2024) bemerkt, wann genau die Diebe zuschlugen, ist bislang unklar.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges im Bereich der Firma bemerkt? Sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Wohnungseinbruch

Auf unbekannte Weise gelang es einem Unbekannten, eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Meerweinstraße zu öffnen. So gelangte der Einbrecher in die Wohnräume, aus denen er Schmuck und einen Tresor entwendete. Er schlug am Dienstag (9.4.2024) zwischen 14.45 Uhr und 19 Uhr zu.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wettenberg: Schmuck und Bargeld erbeutet

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Fohnbachstraße erbeutete ein Einbrecher Schmuck und Bargeld. Er hebelte ein Fenster auf und gelangte über Kellerräume in das Haus in Krofdorf-Gleiberg. Zuvor entfernte er mehrere Bewegungsmelder. Mit der Beute entkam er im Anschluss unerkannt. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen 1.4.2024 und 9.4.2024.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: BMW und VW aufgebrochen

In der Nordanalage brach ein Unbekannter, jeweils durch Einschlagen der Seitenscheibe, zwei Autos auf. Er schlug zwischen Dienstagabend (9.4.2024) und Mittwochmorgen zu. Aus einem VW Caddy klaute er einen Laptop und eine Sonnenbrille, aus einem BMW nahm er nichts mit. Beide Fahrzeuge standen auf einem Anwohnerparkplatz in Höhe der Hausnummer 50.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Pierre Gath, Pressesprecher

