LPI-J: Kleinkraftrad entwendet

Weimar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Weimar im Bereich der Schubertstraße bei insgesamt drei Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Hier wurden vier Reifen so durch einen spitzen Gegenstand beschädigt, dass diese in der Folge unbrauchbar waren. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen aktuell nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weimar zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

