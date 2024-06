LPI-J: Schwer verletzter Mopedfahrer

Weimar (ots) - Am Freitag wurde ein 80-Jähriger im Bereich Bonhoefferstraße in Weimar Opfer eines Trickdiebstahls. Ihm folgten ein Mann und eine Frau in dessen Wohnung, wobei in der Folge der später Geschädigte von der Frau in ein Gespräch verwickelt wurde. Dies nutzte ihr Begleiter vermutlich dazu aus, sich in der Wohnung nach Wertgegenständen umzuschauen. Nachdem die beiden Täter die Wohnung wieder verlassen hatten, musste der Geschädigte feststellen, dass ihm 170 ...

