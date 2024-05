Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte täuschen Rohrbruch vor

Jüchen (ots)

Am Dienstag (21.05.) klingelten zwei unbekannte Personen gegen 15:00 Uhr an der Tür einer 84 Jahre alten Dame. Die Personen gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Rohrbruch gekommen sei und man nun das Bad der Jüchenerin kontrollieren müsse. Die Dame führte die zwei Personen in das Bad in ihr Haus an der Kölner Straße. Als die mutmaßlichen Tatverdächtigen das Haus verließen, bemerkte die Dame kurze Zeit später, dass ihr Bargeld entwendet worden ist. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Unbekannten nicht alleine. Es könnte daher sein, dass sich eine dritte Person in der Wohnung befunden habe.

Die Frau sei circa 30 Jahre alt gewesen, habe blondes Haar gehabt und trug eine helle Jacke. Der Mann hatte eine Glatze, sei korpulent und habe ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Gemeinsam seien sie mit einem schwarzen Pkw in Fahrtrichtung Markt geflüchtet.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer die Tatverdächtigen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der beste Schutz: Die Maschen der Betrüger kennen. Informationen dazu finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

