Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handydieb gefasst

Jena (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem Handydiebstahl vor einem Supermarkt "An der Alten Post" in Jena. Hier wurde einer 43-jährigen Frau in einem Moment der Unachtsamkeit das Mobiltelefon aus dem Rucksack gezogen. Glücklicherweise konnte die Frau ihr Mobiltelefon orten und kontaktierte umgehend die Polizei. Die Ortung führte zu einem 41-jährigen Mann, der sich im Nahbereich aufhielt. Als der Mann von den hinzugerufenen Polizisten konfrontiert wurde, gab er freiwillig das Handy wieder heraus. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

