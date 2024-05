POL-MI: Motorrad und Pkw kollidieren

Rahden (ots) - (AB) Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall in Varl in den frühen Morgenstunden des Sonntags nach Zeugen. Den Erkenntnissen nach war ein 20-jähriger Mann aus Rahden gegen 3.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Varler Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Hohensteiner Mühle hielt ein Fahrzeug vor seinem Rad an. Aus dem Auto seien den Angaben nach zwei ihm unbekannte Männer ...

