Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vatertag 2024 beschert der Polizei einige Einsätze

Minden-Lübbecke (ots)

(TB) Der Vatertag 2024 verlief für die Polizei bis in die späten Nachmittagsstunden überwiegend friedlich. Der steigende Alkoholkonsum bescherte den Einsatzkräften allerdings in den Abendstunden noch einige Einsätze. Insgesamt gesehen kann das Einsatzgeschehen im Vergleich zu früheren Jahren das zweite Jahr infolge als eher ruhiger bezeichnet werden. Neben den eigenen Einsatzkräften waren in Bad Oeynhausen auch sechs Beamte der Reiterstaffel vor Ort.

Die hiesigen Einsatzkräfte zeigten ab den Mittagsstunden an den bekannten An-laufadressen im Mühlenkreis deutliche Präsenz, um somit Aggressionen möglichst im Keim zu ersticken. Zu größeren Ansammlungen zumeist friedlich feiernder Men-schen kam es in Minden, Bad Oeynhausen und am Badesee Lahde. Im Laufe des Tages wurden insgesamt 10 Personen dem Polizeigewahrsam zugeführt. 27 erhiel-ten Platzverweise.

In Bad Oeynhausen kam es mit rund 1.200 Menschen auf der Rehmer Insel zum größten Zusammentreffen im Mühlenkreis. Die erlebnisorientierten - zumeist Ju-gendlichen und Heranwachsenden - waren mit einer Vielzahl an Bollerwagen und Musikanlagen vor Ort. Zunächst gab es einige stark alkoholisierte zu beklagen, die vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Gegen 17.30 Uhr trat ein Jugendli-cher eine Glasflasche weg. Diese traf einen Beamten, der hierdurch leicht verletzt wurde. Der stark Alkoholisierte trat den Einsatzkräften gegenüber sehr aggressiv auf, sodass in Gewahrsam genommen wurde. Gegen 18.39 Uhr kam es auf dem Borweg zunächst zu einer verbalen Auseinan-dersetzung zwischen einer Gruppe mit Bollerwagen sowie einem Autofahrer. Der Fahrer entfernte sich zunächst und kam einige Zeit später mit mehreren Männern zurück. Diese schlugen und traten auf einen 40-Jährigen aus Vlotho ein, der sich hierdurch Verletzungen zuzog. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. In der Straße "Zur Werremündung" wurde ein 29-jähriger Lübbecke gegen 18.40 Uhr das Opfer eines Angriffs. Ein zunächst Unbekannter hatte dem Mann mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Der Verletzte musste aufgrund einer Augen-verletzung in eine Spezialklinik nach Bielefeld verbracht werden. Der 18-jährige Täter aus Bad Oeynhausen konnte im Rahmen der Fahndung aufgegriffen und festgenommen werden. Im Rahmen einer Veranstaltung in der Herforder Straße feierten in der Spitze etwa 700 Teilnehmer. Gegen 19.30 Uhr ereignete sich dort eine Körperverletzung. Zudem leistete der Hauptaggressor gegenüber den Beamten Widerstand und trat eine Delle in einen Streifenwagen. Es kam zu zwei Ingewahrsamnahmen. Ein 18-Jähriger fiel den Beamten zwar nicht negativ auf, ihnen war aber bekannt, dass Bad Oeynhausener per Haftbefehl gesucht wurde. So erfolgte eine Festnah-me. Für den in der Vergangenheit bei den Vatertagsausflüglern beliebten Sielpark galt ein Alkoholverbot - hier kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen oder Ansammlungen. Aufgrund der Absprachen zwischen Polizei und der Stadt Bad Oeynhausen waren die Einsatzkräfte gut vorbereitet.

Im Bereich der Kanzlers Weide kam es neben der Maimesse zu zwei Treffen im Be-reich der Wiesen mit bis zu 400 Menschen. Eine Gruppe hiervon waren Familien, die friedlich ihr Picknick genossen. Gut frequentiert war rund 600 Feiernden der Badesee in Lahde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden im Bereich Minden sechs Körperverlet-zungsdelikte und eine Widerstandshandlung gegen Polizisten registriert. Die Ermitt-lungen wurden aufgenommen.

