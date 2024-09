Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: aktualisierte Version: Sindelfingen: aufmerksame Anwohnerin alarmiert Polizei - ein Tatverdächtiger festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann, der verdächtigt wird, sich mit einem zweiten bislang Unbekannten am Mittwochabend (04.09.2024) an einer Terrassentür eines Wohnhauses in Sindelfingen zu schaffen gemacht zu haben, wird sich wegen versuchten Einbruchs verantworten müssen. Kurz nach 21.00 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei, da ihr zwei verdächtige Personen in Garten des Nachbarhauses aufgefallen waren. In der Folge umstellte die Polizei dieses Haus. Als sich Einsatzkräfte auf das Gelände begaben, ergriffen plötzlich zwei Personen die Flucht in Richtung der Schumannstraße. Nach einer kurzen Verfolgung nahm die Polizei einen 30 Jahre alten Mann vorläufig fest. Seinem vermeintlichen Komplizen gelang allerdings die Flucht. Während der Fahndugnsmaßnahmem war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Festgenommene wurde zunächst zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigburg bittet unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell