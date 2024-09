Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (04.09.2024) zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Hindenburgstraße in Eltingen ereignete, sucht das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen. Der Unfall ereignete sich im Straßenabschnitt zwischen der Wilhelm- und der Karlstraße. Vermutlich rangierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker rückwärts aus einer Hofeinfahrt heraus und stieß hierbei gegen einen Skoda, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Statt sich anschließend um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort. Möglicherweise war dieser mit einem blauen Fahrzeug unterwegs. Die Polizei nimmt unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

