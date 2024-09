Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Diebstahl von PKW - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (04.09.2024) zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr stahl ein noch unbekannter Täter einen Audi vom Typ SQ5 in blau im Wert von etwa 30.000 Euro. Das mit Keyless Go ausgestattete Auto stand in der Straße "Im Näheren Grund" in Affalterbach vor einer Doppelgarage eines Wohnhauses geparkt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

