Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 10.000 Euro Sachschaden nach Diebstahl

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Mittwoch (04.09.2024) auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Zeppelinstraße in Herrenberg ihr Unwesen. Die Unbekannten hebelten Radarsensoren (Abstandskontrolle) aus der Front zweier Neufahrzeuge des Herstellers Audi heraus und entwendeten diese. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell