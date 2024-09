Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zutritt in einen Baumarkt in der Straße "Schießmauer" in Herrenberg. Im Inneren hebelten die Unbekannten eine Kasse auf und entwendeten daraus einen vierstelligen Bargeldbetrag. Zudem stahlen sie diverse Baumaschinen im Wert von insgesamt etwa 2.000 Euro und hinterließen einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Das Polizeirevier ...

mehr