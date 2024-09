Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Traktor in Brand geraten - B 27 stadtauswärts blockiert

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (04.09.2024) geriet ein Traktor gegen 12.40 Uhr während der Fahrt auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen auf Höhe des Abzweigs auf die Landesstraße 1138 aus noch unbekannter Ursache in Brand. Der 20 Jahre alte Lenker des Fahrzeugs, an dem ein mit Mais beladener Anhänger hing, konnte das Führerhaus unbeschadet verlassen und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Kurzfristig waren beide Spuren der B 27 und die Rechtsabbiegespur in Richtung der L 1138 voll gesperrt. Nachdem die Feuerwehr den Brand, der vermtulich im Motorraum entstanden war, zügig löschen konnte, wurde die Rechtsabbiegespur wieder frei gegeben und der ankommende Verkehr wurde abgeleitet. Während dessen wurden der Traktor, an dem ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro entstand, und der Anhänger, der intakt bliebt, getrennt voneinander abgeschleppt. Aufgrund durch den Brand zerstörter Technik entstanden hierbei Probleme. Nachdem die Technischen Betriebsdienst Ludwigsburg die Fahrbahn gereinigt hatten, konnte die B 27 gegen 15.20 Uhr wieder frei gegeben werden.

