POL-PDPS: Zweibrücken - Kraftfahrzeugdiebstahl

Dahn (ots) - Am Montag, 05.02.2024 bemerkte eine 23-jährige Fahrerin eines blauen PKW Audi A 1 Sportback, dass ihr Auto am Stoßfänger und am Radlauf vorne rechts unfallbeschädigt ist. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500.- Euro belaufen. Augenscheinlich ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Samstag, 03.02.2024 im Zeitraum 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr gegen den Audi gefahren und hat sich danach unerlaubt von der ...

