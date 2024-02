Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Am Montag, 05.02.2024 bemerkte eine 23-jährige Fahrerin eines blauen PKW Audi A 1 Sportback, dass ihr Auto am Stoßfänger und am Radlauf vorne rechts unfallbeschädigt ist. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500.- Euro belaufen. Augenscheinlich ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Samstag, 03.02.2024 im Zeitraum 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr gegen den Audi gefahren und hat sich danach unerlaubt von der Unfall-stelle entfernt. Als mögliche Unfallörtlichkeiten kommen die Kundenparkplätze des SBK-Marktes in der Weißenburger Straße und der LIDL-Parkplatz auf der Reichenbach in Frage. Wer kann Angaben zum Unfallort, dem unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

