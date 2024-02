Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus im Berliner-Ring

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Pirmasens, Berliner Ring 47-49. Die Täter versuchten vergeblich die Haustür aufzuhebeln. An der Haustür entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell