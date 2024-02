POL-PDPS: Zweibrücken - 2 Unfallfluchten

Pirmasens (ots) - In der Zeit von Freitag bis Montag brachen unbekannte Täter in zwei Gartenhäuser ein. Die Schrebergärten befinden sich in Pirmasens, in der Nähe zum Strecktalpark. Aus einem Gartenhaus wurde nichts entwendet, jedoch verursachten die Tater einen Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Aus dem zweiten Gartenhaus wurde eine LED-Gartenleuchte im Wert von 20 Euro entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden ...

