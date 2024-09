Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizeibilanz zum Bietigheimer Pferdemarkt 2024

Ludwigsburg (ots)

Auf ein aus polizeilicher Sicht friedliches und nahezu störungsfreies langes Festwochenende blickte der Leiter des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen, Polizeidirektor Volker Kehl, am Mittwochvormittag zurück: "Die Polizei zieht eine positive Bilanz und wir freuen uns, dass der Pferdemarkt wie bereits im Vorjahr erneut ruhig verlaufen ist. Insgesamt waren rund 180 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, während sich etwa 200.000 Besucher einfanden. Unter den Eindrücken der Geschehnisse in Solingen wurde bereits im Vorfeld das Einsatzkonzept in Absprache zwischen Polizei, der Stadt Bietigheim-Bissingen und den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben partnerschaftlich angepasst. So konnte die Sicherheit für die fünf Festtage jederzeit gewährleitet werden." Die Anzahl der registrierten Straftaten blieb gering. Mit insgesamt 23 Straftaten verzeichnet die Polizei über die fünf Feststage hinweg sechs weniger als im Vorjahr. Es wurden elf Körperverletzungsdelikte registriert. Bei einer davon handelt es sich um eine gefährliche Körperverletzung (wir berichteten am 02.09.2024 um 13:32 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5855807). Hier wird weiterhin der unbekannte Radfahrer, bei dem es sich um einen älteren Mann handeln soll, gesucht. Dieser wird nach wie vor gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Des Weiteren kam es zu vier Beleidigungen, einer Straftat mit sexuellem Bezug, einem Diebstahl, zwei Bedrohungen sowie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

