POL-LB: Mundelsheim: 20-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 20 Jahre alte Opel-Fahrerin am Dienstag (03.09.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 7.10 Uhr auf der Kreisstraße 1700 bei Mundelsheim von der Fahrbahn abgekommen war. Die 20-Jähirge war von Pleidelsheim in Richtung Mundelsheim unterwegs, als sie in eine Linkskurve aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Mutmaßlich durch eine Gegenlenkbewegung geriet sie ins Schlingern und in einen Graben. Hierdurch überschlug sich der Opel und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 12.000 Euro belaufen.

