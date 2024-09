Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 2.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (03.09.2024) zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen einen geparkten Mercedes. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen weißen SUV gehandelt haben. Das Polizeirevier Sindelfingen nimmt Hinweise unter der Tel. 07031 697-0 oder unter E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

