POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Radfahrer nach gefährlicher Körperverletzung im Bürgergarten gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nachdem es in der Nacht zum Sonntag (01.09.2024) im Bereich des Bürgergartens in Bietigheim-Bissingen zu einer Attacke auf einen 20-Jährigen gekommen ist. Der 20 Jahre alte Mann und ein 19-Jähriger befanden sich im Bürgergarten, als sie einem 18- und einem weiteren 19-Jährigen begegneten. Der 18-Jährige musste sich dann wohl übergeben und habe das Gespräch, das der 20 Jahre alte Mann und dessen 19-jähriger Begleiter führten, als Provokation missverstanden. In der Folge attackierte er den 20-Jährigen, wobei er ihm auch ein Weinglas ins Gesicht geschlagen habe. Dieses ging hierbei zu Bruch. Ein weiterer Schlag des 18-Jährigen, der das zerbrochene Glas noch in der Hand hielt, führte schließlich zu einer Verletzung am Hals des 20-Jährigen. Der 18-jährige Tatverdächtige und der 19-Jährige, der ihn begleitete, ergriffen die Flucht. Der verletzte 20-Jährige wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise stellte sich die Verletzung letztlich als leicht heraus. Im Zuge der ersten polizeilichen Maßnahmen nahm ein bislang noch unbekannter Radfahrer vor Ort Kontakt zu einer Polizeibeamtin auf und gab einen Hinweis, so dass die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer unweit des Tatorts vorläufig festgenommen werden konnten. Ihnen wurden Handschließen angelegt und sie wurden zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht. Beide wurden, nachdem die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durchgeführt waren, wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, bittet nun insbesondere den Radfahrer, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

