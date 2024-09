Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckargröningen: Pedelec-Fahrerin nach Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Zweiradfahrenden kam es am Sonntag (01.09.2024) gegen 11:55 Uhr im Bereich der U-Bahn Haltestelle Neckargröningen. Eine 68-jährige Pedelec-Lenkerin befuhr den Radweg "Im Pfädle" aus Hochdorf kommend in Richtung Aldingen. An der Unterführung der U-Bahn Haltestelle missachtete eine 6-jährige Radfahrerin die Vorfahrt der 68-Jährigen und es kam zur Kollision der beiden Zweiräder. Hierdurch stürzte die 68-Jährige von ihrem Pedelec und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Das 6-jährige Mädchen erlitt leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle erstversorgt. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell