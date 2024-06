Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnung vor Telefonbetrügern

Bad Salzungen/Langenfeld/Barchfeld-Immelborn (ots)

Wie bereits am Mittwoch im Meiningen (s. Pressemitteilung vom 13.06.2024) meldeten sich am Donnerstag mehrere Senioren aus dem Stadtgebiet Bad Salzungen, Langenfeld bzw. Barchfeld-Immelborn bei der Polizei, da sie von unbekannten Personen angerufen worden waren. Die Anrufer gaben sich in den Gesprächen teilweise als Kriminalpolizisten aus und teilten den Angerufenen mit, dass es in ihrer Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. Bei den Tätern hätten sie einen Zettel mit der jeweiligen Adresse der Senioren aufgefunden. In diesem Zusammenhang fragten die Betrüger nach Schmuck, Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen, die aktuell zu Hause aufbewahrt würden. Die angerufenen Personen erkannten den Betrug, sodass nach aktuellen Erkenntnissen kein Schaden eingetreten ist und die Telefonbetrüger nicht erfolgreich waren. Seien auch Sie wachsam und geben Sie auf keinen Fall Informationen zu Ihren Wertgegenständen am Telefon preis. Die echte Polizei ruft Sie nicht an und befragt Sie nach Ihren Barmitteln oder Schmuck! Seien Sie misstrauisch und kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell