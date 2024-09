POL-LB: Gerlingen: Mehrere Graffiti gesprüht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Auf noch unbekannte Art und Weise beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (31.08.2024) zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr einen in einer Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte ...

mehr