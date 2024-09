Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B464/Sindelfingen: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Vier verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (02.09.2024) gegen 06.45 Uhr auf der Bundesstraße 464 bei Sindelfingen ereignete. Ein 19 Jahre alter Toyota-Lenker befand sich auf dem Beschleunigungsstreifen der B464 von Sindelfingen kommend in Richtung Renningen, als er unvermittelt zum Wenden ansetzte. Hierbei übersah er mutmaßlich einen auf der Durchgangsfahrbahn der B464 in Richtung Renningen fahrenden 57 Jahre alten Ford-Transit-Lenker und wurde von diesem erfasst. Der 19-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt und vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Leicht verletzt wurden der 57-jährige Ford-Fahrer und sein 22 Jahre alter Beifahrer vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B464 musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt und konnte erst gegen 9.15 Uhr wieder vollständig frei gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell