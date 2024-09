Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1110 Sachsenheim/ OT Hohenhaslach: Porsche-Fahrer verunfallt und wird leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 16:25 Uhr, befuhr der 21-jährige Lenker eines Porsche Targa die L1110 von Hohenhaslach kommend in Richtung Ochsenbach. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die rechtsseitige Schutzplanke und flog etwa 5 Meter über einen Abhang in den angrenzenden Wald. Dort kam der PKW auf dem Dach zum Liegen. Durch den Unfall zog sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW Porsche sowie an der Schutzplanke entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 100.000 Euro. Zum Zwecke der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme vor Ort, musste die L1110 für die Dauer von etwa 1,5 h voll gesperrt werden. Aufgrund der zunächst eingegangenen, unklaren Unfallmeldung hinsichtlich der Schwere der Verletzungen, befanden sich auch ein Rettungshubschrauber, ein weiterer Rettungswagen sowie die Feuerwehr vor Ort.

