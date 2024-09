Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen (Landesstraße 1361): Fahrzeuglenkerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (31.08.2024), gegen 22:32 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1361 (L1361) bei Mötzingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jährige BMW-Lenkerin schwer verletzt wurde. Die Fahrerin fuhr von Baisingen kommend Richtung Mötzingen und überholte dabei in einer Rechtskurve einen vor ihr fahrenden Mercedes-Benz C 220, der von einem 56-Jährigen gelenkt wurde sowie einen vor diesem fahrenden BMW X1 eines 35-Jährigen. Als sich auf der Gegenfahrbahn ein VW Golf näherte, der von einem 50-Jährigen gelenkt wurde, zog die 27-Jährige ihr Fahrzeug nach rechts und streifte mit der rechten Fahrzeugseite die Fahrerseite des BMW X1. Anschließend kam sie mit ihrem Pkw ins Schlingern, schleuderte nach rechts in den Graben und kollidierte auf Höhe der Fahrertüre mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 27-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug gerettet werden. Nach Erstversorgung vor Ort wurde die Lenkerin mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Die L1361 musste zwischen der Kreisstraße 1026 (K1026) und der Kreisstraße 1072 (K1071) für die Dauer der Unfallaufnahme bis 02:10 Uhr voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Polizeipräsidien Ludwigsburg und Pforzheim hatten an der Unfallstelle zeitweise vier Streifenbesatzungen im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.

