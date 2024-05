Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße/ Korrekturmeldung: Schmuckgeschäft zweimal heimgesucht

Coesfeld (ots)

Korrekturmeldung zu Auftrag Nr. 5370524

Nicht ein Mitarbeiter nächtigte im Geschäft, sondern der Lebenspartner der Inhaberin.

Ursprungsmeldung:

Zwei Nächte aufeinander sind Unbekannte in ein Schmuckgeschäft an der Marktstraße eingedrungen. Beim zweiten Mal fielen Schüsse.

Zunächst warfen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (26.05.24) mit einem Gegenstand die Scheibe des Geschäfts ein. Die Täter betraten dieses und entwendeten Schmuck im vierstelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen 12.30 Uhr am Samstag (25.05.24) und 3.25 Uhr am Sonntag (26.05.24). Die eingeworfene Scheibe wurde notverglast. Jedoch entschied sich ein Mitarbeiter des Geschäfts, die Nacht darauf vor Ort zu wachen.

Gegen 3.15 Uhr rissen Geräusche zersplitternden Glases den Mann in der Nacht auf Montag (27.05.24) aus dem Schlaf. Kurz darauf stand eine unbekannte Person vor ihm. Diese schoss aus einer Schreckschusswaffe auf den Verantwortlichen. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute.

Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

- schlank - circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter - dunkel gekleidet - durch ein Tuch vermummtes Gesicht

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell