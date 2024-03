Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährdung und Sachbeschädigung

Altenburger Land (ots)

Lucka: Am 15.03.2024 lief ein Mann gegen 10:20 Uhr auf der Meuselwitzer Straße und versuchte Fahrzeuge anzuhalten. Als schließlich ein älterer Herr sein Fahrzeug stoppte, warf sich der Mann auf dessen Motorhaube und trat schließlich noch einen Außenspiegel am Fahrzeug ab. Danach entfernte er sich vom Ort. Durch die hinzugerufenen Beamten konnte der Täter jedoch ermittelt und in der Folge in seiner Wohnung angetroffen werden. Da sich der bereits polizeilich bekannte Täter in einem Ausnahmezustand befand, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen und der Mann schließlich die eine Klinik eingeliefert.

