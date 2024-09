Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Streit eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Personen gingen am Donnerstagabend (29.08.2024) gegen 19.00 Uhr in der Columbusstraße in Pattonville aufeinander los. Ausschlaggebend soll wohl ein bereits zurückliegender Streit zwischen einem 20- und einem 23-Jährigen sein. Am Donnerstagabend habe der 20-Jährige den Älteren zur Klärung des Streits aufgefordert. Hierauf trafen sich der 23-Jährige, der in Begleitung eines 61 Jahre alten Verwandten war, und der 20-Jährige, der von einem 15 und einem 53 Jahre alten Verwandten begleitet wurde, auf der Straße. Der 53-Jährige sei dann mit einer Spitzhacke auf den 61 Jahre alten Mann losgegangen und habe diesen leicht verletzt. Der 15- und der 20-Jährige hätten den 23-Jährigen zeitgleich mit einem Stock und einem Hammer bedroht. Der 23 Jahre alte Mann ergriff in der Folge zu Fuß die Flucht. Der 15 Jahre alte Jugendliche und der 20 Jahre alte Mann nahmen gemäß derzeitiger polizeilicher Erkenntnisse die Verfolgung auf. Anwohner, die die Auseinandersetzung beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Diese stellte vor Ort die Spitzhacke sicher. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell