POL-DN: Fahrradfahrer kollidiert mit geparktem Fahrzeug

Kreis Düren (ots) - Aktuell mehren sich die Unfälle unter Beteiligung von Zweiradfahrern, die aufgrund einer nassen, rutschigen Fahrbahnbeschaffenheit zu Schaden kommen. Erst am Samstagabend kam in Jülich ein 50-Jähriger aus dem Stadtgebiet selbstverschuldet mit seinem Pedelec zu Fall. Kurz nach 18:00 Uhr hatte er die Kartäuserstraße befahren. An der Einmündung zur Straße "An der Promenade" hatte der Zweiradfahrer ...

