Polizei Düren

POL-DN: Zweiradfahrer Vorsicht: Straßen nass und rutschig

Kreis Düren (ots)

Aktuell mehren sich die Unfälle unter Beteiligung von Zweiradfahrern, die aufgrund einer nassen, rutschigen Fahrbahnbeschaffenheit zu Schaden kommen.

Erst am Samstagabend kam in Jülich ein 50-Jähriger aus dem Stadtgebiet selbstverschuldet mit seinem Pedelec zu Fall. Kurz nach 18:00 Uhr hatte er die Kartäuserstraße befahren. An der Einmündung zur Straße "An der Promenade" hatte der Zweiradfahrer dann vorsorglich gebremst, als sich von rechts ein Pkw näherte. Dabei kam es dann auf der nassen Fahrbahn zum Verlust der Bodenhaftung. Der ungeschützte Biker stürzte und zog sich einige Blessuren zu, die glücklicherweise nicht akut behandelt werden mussten.

Generell werden Zweiradfahrer, im Gesamtspektrum eines saisonal erforderlichen allgemeinen Aufrufes um erhöhte Vorsicht und Rücksichtnahme, um eine bewusst Risiko vermeidende Fahrweise gebeten, denn diese haben eben keine "Knautschzone".

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell