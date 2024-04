POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 05.04.2024 bis 07.04.2024

Schortens/Wangerland/Sande (ots) - Schortens Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Rettungswagen in Schortens Am 05.04.2024, gegen 20:50 Uhr, befuhr der 61-jährige Führer eines Motorrades die Oldenburger Straße in Schortens in Richtung Sande. Im Streckenverlauf verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit der Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Rettungswagens, welcher sich nicht auf ...

