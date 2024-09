Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannter beklebt Verkehrszeichen - die Polizei ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Blaues Klebeband brachte ein noch unbekannter Täter am Donnerstag (29.08.2024) zwischen 5.30 Uhr und 11.00 Uhr auf Verkehrszeichen in Herrenberg an. Der Unbekannte beklebte die Verkehrszeichen 260 (Verbot für Kraftfahrzeuge) sowie die Zusatzschilder "Landwirtschaftlicher Verkehr frei". Die Schilder sind an einem Feldweg in der Verlängerung der Rainstraße in Affstätt in Richtung der Kreisstraße 1068 in Kuppingen aufgestellt. Hintergrund dürfte die momentan aufgrund von Baumaßnahmen im dortigen Bereich eingerichtete Umleitung sein. Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt nun unter anderem wegen Amtsanmaßung und sucht Zeugen. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

